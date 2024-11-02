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07:36, 2 ноября 2024

Ростовская область подверглась атаке беспилотника

Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные сбили беспилотник возле Новошахтинска.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили один беспилотник над территорией Ростовской области.

Беспилотник сбит возле Новошахтинска, пострадавших и последствий на земле нет, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 1 ноября беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае. 31 октября атакам дронов подверглись Волгоградская и Ростовская области.

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Автор: "Кавказский узел"

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