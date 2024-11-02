Ростовская область подверглась атаке беспилотника

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Минувшей ночью военные сбили беспилотник возле Новошахтинска.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили один беспилотник над территорией Ростовской области.

Беспилотник сбит возле Новошахтинска, пострадавших и последствий на земле нет, уточнил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 1 ноября беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае. 31 октября атакам дронов подверглись Волгоградская и Ростовская области.

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