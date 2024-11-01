Нефтебаза на Ставрополье атакована БПЛА

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Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае.

В ночь на 1 ноября Ставропольский край подвергся атаке беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое камерой слежения на нефтебазе. На видео длительностью 9 секунд виден взрыв рядом с резервуарами вспышка пламени и возгорание одного резервуара.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, средства ПВО сбили в общей сложности 83 БПЛА. Дроны были уничтожены над Брянской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями, а также над Крымом. Об уничтожении беспилотников в Ставропольском крае Минобороны не сообщало.

"Кавказский узел" сообщал, что Ставропольский край подвергался атаке 4 июля. Владимир Владимиров тогда заявил, что в селе Московское упали два беспилотника, инфраструктура не повреждена.

Напомним также, 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потерь нет, однако затем заявил, что погибли украинские пленные.

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