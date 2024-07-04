Два беспилотника упали в Ставропольском крае

04 июля 2024, 09:28

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В Изобильненском районе упали два беспилотника, запущенные со стороны Украины, сообщили власти.

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, беспилотники в селе Московском Изобильненского района упали сегодня утром.

Речь идет о двух беспилотниках. "Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России регулярно происходят инциденты запущенными со стороны Украины беспилотниками. В частности, 7 июня над территориями Краснодарского края и Ростовской области были сбиты семь беспилотников. 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники. Эта атака на предприятие стала третьей с начала военной операции на Украине.

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