Пожар в промзоне в Ростовской области произошел после атаки беспилотника

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В Константиновском районе из-за падения беспилотника произошел пожар на промышленном объекте, погибших и пострадавших нет.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили два беспилотника в Волгоградской и Ростовской областях. Власти Ростовской области уточнили, что беспилотник сбит в Мясниковском районе.

Сегодня утром на промышленном объекте в Константиновском районе в результате падения беспилотника возник пожар. Дежурно-спасительные службы потушили возгорание, площадь которого составила пять квадратных метров, сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь .

"Никто не пострадал", – написал он в своем телеграм-канале.

В Волгоградской области беспилотник обезврежен в Калачевском районе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров . "Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", – привела его слова в своем телеграм-канале администрация Волгоградской области.

Напомним, Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 20 ноября военные обезвредили в регионе один беспилотник, 19 ноября один беспилотник был сбит около Таганрога, еще один – в Белокалитвинском районе, при его падении пострадал человек.

После начала СВО на Украине атакам дронов также регулярно подвергается Волгоградская область. Так, 29 сентября в регионе было обезврежено 67 беспилотников.

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