Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

29 сентября 2024, 09:07

Волгоградская область подверглась массовой атаке беспилотников

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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 67 беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Волгоградской области, один дрон сбит над территорией Кубани и еще три над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над территорией Волгоградской области 67 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Еще один дрон был сбит над территорией Краснодарского края и три над акваторией Азовского моря, сообщило сегодня министерство в своем телеграм-канале.

В результате массовой атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадавших среди людей и повреждений гражданских и военных объектов нет, уточнила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

"Кавказский узел" также писал, что 26 августа в результате падения обломков двух беспилотников в Еланском районе Волгоградской области были повреждены жилой дом и два нежилых строения. По данным властей, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 9 июля, в результате атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, пожар был потушен на следующий день. В ночь на 3 февраля на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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