Жилой дом поврежден в Волгоградской области в результате атаки дронов

26 августа 2024, 10:09

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В результате падения обломков двух беспилотников в Еланском районе повреждены жилой дом и два нежилых строения, жертв и пострадавших нет, сообщили власти.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, запущенные со стороны Украины беспилотники попытались атаковать территорию региона сегодня утром.

"В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – привела в своем телеграм-канале администрация Волгоградской области слова губернатора.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Волгоградская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 22 августа в результате падения обломков беспилотника возник пожар на объекте Минобороны. По данным источников, пожар произошел на военном аэродроме "Мариновка", дроны также были замечены в Калаче-на-Дону и в поселке Октябрьский.

9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, пожар был потушен на следующий день. В ночь на 3 февраля на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

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