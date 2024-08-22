22 августа 2024, 07:56

Дроны атаковали военный аэродром в Волгоградской области

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В результате падения обломков беспилотника возник пожар на объекте Минобороны, сообщили сегодня власти Волгоградской области. По данным источников, пожар произошел на военном аэродроме "Мариновка", дроны также были замечены в Калаче-на-Дону и в поселке Октябрьский.

По данным администрации Волгоградской области, сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в районе Мариновки, большая часть дронов уничтожена. В результате падения беспилотника возник пожар на территории объекта Минобороны.

"Пожарные оперативно приступили к тушению огня, жертв нет", – сообщила в своем телеграм-канале администрация области.

Жители Калачевского района сообщили в соцсетях, что сегодня ночью в районе были замечены беспилотники и что была слышна работа сил противовоздушной обороны. Также, по их словам, была слышна стрельба из стрелкового оружия в районе села Мариновка, где находится военный аэродром. Жители утверждают, что они видели пожар, передал сегодня телеграм-канал "Осторожно, новости".

К публикации прикреплено видео, его кадрах действие происходит в темное время суток, слышна стрельба.

Около 03.30 мск о взрывах в небе из-за беспилотников стали сообщать жители Калача-на-Дону. Целью дронов мог быть аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города. Местные жители сообщили, что были сбиты как минимум два беспилотника – один из них обезврежен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, Бытовка в результате загорелась, сообщил сегодня телеграм-канал Baza.

По словам местных жителей, беспилотники также были замечены в станице Голубинской. Аэропорт Волгограда закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Задержка рейсов составляет от 3 до 7 часов, отметило в своем телеграм-канале издание "Волгоград Онлайн".

"Кавказский узел" также писал, после начала военной операции на Украине беспилотники регулярно атакуют регионы ЮФО, в том числе Волгоградскую область. Так, 9 июля после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Нефтебаза приостановила работу, пожар был потушен на следующий день.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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