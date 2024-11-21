Волгоградская и Ростовская области подверглись атакам дронов

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Минувшей ночью военные обезвредили два беспилотника в Волгоградской и Ростовской областях.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью обезвредили два беспилотника над территориями Ростовской и Волгоградской областей.

Дроны были запущены со стороны Украины, уточнило министерство в своем телеграм-канале.

В Ростовской области беспилотник был сбит в Мясниковском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На 08.05 мск на сайте администрации Волгоградской области, на ее странице в соцсети "ВКонтакте" и в телеграм-канале нет комментариев относительно ночной атаки беспилотника.

"Кавказский узел" также писал, что после начала СВО на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 20 ноября силы ПВО обезвредили в Ростовской области один беспилотник, 19 ноября один беспилотник был сбит около Таганрога, еще один – в Белокалитвинском районе, при его падении пострадал человек.

29 сентября в Волгоградской области военные обезвредили 67 беспилотников.

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