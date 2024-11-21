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14:07, 21 ноября 2024

Пожар произошел в Астраханской области после падения дрона

Пожарный. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В северной части Астраханской области в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, сегодня утром беспилотники попытались атаковать северную часть региона. Часть дронов обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другую часть сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

При падении беспилотника произошел пожар, он был потушен сотрудниками МЧС. Пострадавших среди жителей и разрушений инфраструктуры нет, написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня утром атаке беспилотников подверглись территории Волгоградской и Ростовской областей. В результате падения дрона в Константиновском районе Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте.

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Автор: "Кавказский узел"

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