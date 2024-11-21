Пожар произошел в Астраханской области после падения дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В северной части Астраханской области в результате падения сбитого беспилотника произошел пожар.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, сегодня утром беспилотники попытались атаковать северную часть региона. Часть дронов обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другую часть сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

При падении беспилотника произошел пожар, он был потушен сотрудниками МЧС. Пострадавших среди жителей и разрушений инфраструктуры нет, написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня утром атаке беспилотников подверглись территории Волгоградской и Ростовской областей. В результате падения дрона в Константиновском районе Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.