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18:54, 18 декабря 2024

Не менее двух домов повреждено в Ростовской области фрагментами сбитых ракет

ПВО. Фото: Минобороны РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака 10 ракет отражена ПВО в Каменском районе Ростовской области. В хуторе Малая Каменка из-за падения обломков загорелся один дом и повреждены окна в другом.

Как писал "Кавказский узел", ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, никто из людей не пострадал. 27 домов после атаки остались без отопления из-за повреждения котельной.  Вечером 12 декабря пять беспилотников были сбиты в районе Новошахтинска.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два в Астраханской.

Силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет, сообщил сегодня в своем Telegram-канале исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы.  Осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено. По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил он.

Напомним, в последние месяцы атаке подвергаются и регионы СКФО.  Так, дважды были совершены атаки на Каспийск. 15 декабря Грозный атаковали беспилотники,  военные сбили несколько дронов. Территория Чечни впервые с начала военной операции на Украине подверглась атаке дрона 29 октября 2024 года и к 15 декабря была атакована четыре раза. Кадры атаки дронов, проведенной 15 декабря, приведены в видео "Кавказского узла" "Четвертая атака беспилотников на Чечню".

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Автор: "Кавказский узел"

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