Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

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После ракетной атаки повреждена котельная в Таганроге, подача тепла приостановлена в 27 многоквартирных домов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, никто из людей не пострадал.

Подача тепла в 27 многоквартирных домов приостановлена в связи с тем, что повреждена котельная на улице Циолковского, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова, не уточнив, стало ли повреждение результатом ракетного удара.

Она отметила, что специалисты планируют в ближайшие часы восстановить повреждённую котельную. "Город функционирует в обычном режиме", - написала чиновница.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Таганроге облачно при температуре воздуха +5 градусов, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 12 декабря температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Ранее, в 06.19 мск, Камбулова сообщила, что район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. "Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км", - говорится в публикации.

Напомним, с начала российской военной операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

Так, 4 декабря в Таганроге уничтожено и подавлено 12 беспилотников.

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