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06:32, 11 декабря 2024

Таганрог подвергся ракетной атаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки на Таганрог.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря в Таганроге уничтожено и подавлено 12 беспилотников, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

С начала российской военной операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог, сообщил в 05.49 мск в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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