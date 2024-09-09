Потушен пожар на нефтебазе в Каменском районе

09 сентября 2024, 19:45

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Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе, который начался в августе после атаки беспилотников, сообщили сегодня в администрации Каменского района.

Как писал "Кавказский узел", утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. В районе был введен режим повышенной готовности. Пожар был локализован спустя неделю, 4 сентября.

Пожар на топливном складе полностью потушен, сообщил представитель администрации Каменского района. "Пожар полностью потушен", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Когда именно был потушен пожар, в публикации не уточняется. Администрация района, по состоянию на 19.45 мск 9 сентября, не сообщала в своем телеграм-канале о ликвидации пожара.

Напомним, 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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