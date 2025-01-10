Военные эксперты оценили действенность удаления с карт НПЗ юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Удаление по решению суда информации о НПЗ с "Яндекс карт" способно повысить их безопасность, и эту меру следует применять на юге России, где заводы становятся мишенью атак БПЛА, указали военные эксперты. Решение суда положит начало тренду на повышение секретности, уверен картограф.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2024 года на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки беспилотников возник пожар, в тот же день он был потушен, до этого предприятие трижды подвергалось атакам дронов.<В результате атаки дронов 28 августа 2024 года возник крупный пожар на топливном складе в Каменском районе, его потушили только к 9 сентября. Возникали возгорания после атак беспилотников и на других НПЗ - в частности, в Азове, Туапсе, Калаче-на-Дону, Адыгее, Волгограде, Анапе, Славянске-на-Кубани и других.

Суд в Москве обязал "Яндекс" закрыть на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за постоянных на него атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил 3 января ТАСС, не назвав предприятие. Речь идет о заводе входящем в "Роснефть" Рязанской нефтеперерабатывающей компании, который четырежды подвергался атакам беспилотников, уточнила в тот же день "Медиазона"*.

Запрет суда "Яндекс-картам" размещать данные нефтеперерабатывающего завода в открытом доступе по просьбе "Кавказского узла" прокомментировали капитан первого ранга Василий Дандыкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин и специалист по картографии.

Решение о запрете отображения нефтеперерабатывающих заводов на Яндекс-картах будет иметь половинчатый эффект, тем не менее защита предприятий важна для Южного федерального округа, предприятия в котором регулярно подвергаются атакам БПЛА, указал Василий Дандыкин.

"Это, конечно, очень серьезно, и хотя есть еще Google-карты, но это уменьшит возможности противника видеть, что происходит на НПЗ. Это особенно актуально для НПЗ в Южном федеральном округе, где НПЗ уже подвергаются атакам", - заявил он.

Дандыкин также счел, что с учетом прогнозов о появлении у вооруженных сил Украины дронов, которые способны залетать за Урал, необходимость изъятия информации с карт должна быть распространена и на другие НПЗ.

Решение принято для обеспечения безопасности НПЗ "в весьма напряженных условиях", считает Андрей Кошкин. "Подобные изъятия обусловлены необходимостью, и решения об этом принимаются людьми, отвечающими за безопасность", - отметил он, заявив, что подобное изъятие данных может не позволить противнику отслеживать изменения объектов НПЗ, в том числе сооружений для его защиты.

Специалист по картографии, говоривший на условиях анонимности, отметил, что закрытие доступа к картам в ареалах НПЗ укладывается в общий тренд повышения уровня секретности работы с картами в масштабах всей страны. "Можно найти замену через зарубежные сервисы, которые пока доступны. Но здесь существенным является запрет на систематический сбор, обобщение и обработку данных в ареалах НПЗ, что дает возможность проводить регулярные обновления карт. Думаю, что сервисы карт будут претерпевать существенные ограничения с точки зрения детальности и обновления. С начала эры электронных карт в интернете - это новый тренд. С другой стороны, технологии развиваются очень быстро. Наверняка будет множество способов обойти запреты", - отметил он.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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