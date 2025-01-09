На Кубани обломки дрона упали на дом

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В Славянском районе обломки сбитого дрона упали на частный дом, поврежден газопровод, кровля и выбиты окна.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Краснодарском крае девять беспилотников.

Дроны были запущены со стороны Украины, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков беспилотника в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

Сегодня ночью в Славянске-на-Кубани сработала система ПВО, местные жители рассказали, что услышали взрывы около 01.30 мск. Сначала было три взрыва, затем последовали еще, всего взрывов было около 10. Жители сообщили также про яркие вспышки на окраине города. О взрывах также сообщили жители станиц Полтавская и Петровская, передал сегодня телеграм-канал Shot.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 8 января на Кубани было сбито два беспилотника, 31 декабря – 11 дронов, а 30 декабря один беспилотник.

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