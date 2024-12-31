11 беспилотников сбиты над Краснодарским краем

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Минувшей ночью на Кубани военные уничтожили 11 бесплотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 30 декабря в Краснодарском крае был сбит один беспилотник.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников в небе над территорией Краснодарского края, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Всего за ночь было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны.

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