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07:20, 31 декабря 2024

11 беспилотников сбиты над Краснодарским краем

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью на Кубани военные уничтожили 11 бесплотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 30 декабря в Краснодарском крае был сбит один беспилотник.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников в небе над территорией Краснодарского края, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Всего за ночь было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны.

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Автор: "Кавказский узел"

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