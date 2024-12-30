Беспилотник сбит в Краснодарском крае

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Военные уничтожили в Краснодарском крае беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 26 декабря в Волгоградской области были сбиты три беспилотника.

Военные уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

По данным ведомства, всего с 10 до 12 мск сегодня были сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины: второй был уничтожен в Брянской области.

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