Волгоградская область подверглась атаке беспилотников

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Военные сегодня ночью сбили в Волгоградской области три беспилотника, повреждено предприятие в Котовском районе.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили три беспилотника над территорией Волгоградской области.

Дроны были запущены со стороны Украины, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

В результате атаки дронов пострадавших или повреждений гражданских и военных объектов – нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы", – привела его слова сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Волгоградская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 21 ноября в регионе было сбито два дрона. 29 сентября в Волгоградской области военные обезвредили 67 беспилотников.

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