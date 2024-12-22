Беспилотники атаковали два региона юга России

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Военные минувшей ночью обезвредили один беспилотник на Кубани и восемь дронов в Ростовской области.

По данным Минобороны, военные минувшей ночью обезвредили восемь беспилотников в Ростовской области и один – в Краснодарском крае.

Дроны были запущены со стороны Украины, отметило сегодня министерство в своем телеграм-канале.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили комбинированную воздушную атаку на регион.

Обезврежено восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также сбита одна ракета возле Миллерово. Пострадавших нет, написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

Беспилотники прилетели в Ростовскую область со стороны Азовского моря, характерный звук их двигателей был слышен к северу от Ростова-на-Дону. Дроны летели низко, в 20-30 метрах над крышами домов, сообщил сегодня телеграм-канал "Ростов главный – Ростов новости – 161", на который подписаны более 196,5 тысячи пользователей.

На 09.15 мск этот пост набрал около 15,2 тысячи просмотров и 58 комментариев.

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"Кавказский узел" также писал, что 21 декабря на Кубани был сбит один дрон, а днем ранее военные обезвредили в регионе 16 беспилотников.

В Ростовской области 19 декабря один человек пострадал в результате атаки дронов. Ранее беспилотники атаковали завод нефтепродуктов в Новошахтинске.

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