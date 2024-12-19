Один человек пострадал в результате атаки дронов на Ростовскую область

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Сегодня ночью Ростовскую область атаковали более 30 беспилотников, ранения получил один человек.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар.

Сегодня ночью территорию Ростовской области атаковало более 30 беспилотников и три ракеты, запущенных со стороны Украины, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь .

"К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь", – написал он в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Военные обезвредили большую часть воздушных целей, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов с огнем продолжают бороться пожарные, добавил Слюсарь.

"Кавказский узел" также писал, что 27 сентября под Новошахтинском было сбито семь дронов, после падения обломков беспилотников в поле загорелась трава. 28 августа в результате атаки дронов возник крупный пожар на топливном складе в Каменском районе, его потушили только к 9 сентября.

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