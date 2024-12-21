Беспилотник сбит на Кубани

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Военные обезвредили дрон, пытавшийся атаковать территорию Краснодарского края.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили один беспилотник над территорией Краснодарского края и три над акваторией Черного моря.

Дроны были запущены со стороны Украины, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 20 декабря военные уничтожили в Краснодарском крае 16 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

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