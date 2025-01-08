Беспилотники сбиты в Волгоградской области и на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили два беспилотника в Краснодарском крае и один в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", после начала российской военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, в Ростовской области минувшей ночью военные уничтожили пять беспилотников, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника в Краснодарском крае, один в Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.