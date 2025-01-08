RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:49, 8 января 2025

Беспилотники сбиты в Волгоградской области и на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили два беспилотника в Краснодарском крае и один в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", после начала российской военной операции на Украине регионы СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, в Ростовской области минувшей ночью военные уничтожили пять беспилотников, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника в Краснодарском крае, один в Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:10, 8 января 2025
Трое военных из Кайтагского района убиты на Украине
07:37, 8 января 2025
Пять беспилотников сбиты в Ростовской области
21:49, 7 января 2025
Мать правозащитника Сафарова смогла выехать из Азербайджана
16:24, 7 января 2025
Трое военнослужащих из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
13:58, 7 января 2025
Двое военных из Дербента убиты на Украине
11:53, 7 января 2025
Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы
Все события дня
Новости
Верующие у одного из храмов в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 07.01.24, https://t.me/officialsochi/48765
17:20, 7 января 2025
Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество
Cпецоперация на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv/index.php/news/society/47596
12:11, 5 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5600 бойцов с юга России
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
19:49, 31 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5550 бойцов с юга России
Пенсионерка с фейерверком в руках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
18:05, 25 декабря 2024
Пенсионерка из Невинномысска заподозрена в хулиганстве с поджогом фейерверков
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Спасенные от мазута птицы в Краснодарском "Сафари-парке". Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 07.01.25, https://t.me/opershtab23/10019
07 января 2025, 21:11
Один волонтер допущен в "Сафари-парк" осмотреть спасенных птиц

Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше