Пять беспилотников сбиты в Ростовской области

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В трех районах Ростовской области уничтожены беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала российской военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января военные обезвредили в регионе 37 беспилотников. В результате атаки в Неклиновском районе был ранен ребенок.

В Ростовской области военные уничтожили минувшей ночью пять беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

"Атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет", - написал он.

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