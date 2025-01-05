Ребенок пострадал при атаке дрона в Ростовской области

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В результате атаки беспилотника в Неклиновском районе ранен ребенок, он доставлен в больницу.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные обезвредили 37 беспилотников в нескольких районах Ростовской области. В результате атаки повреждения получили дома и автомобили в Таганроге и Неклиновском районе. Раненых нет, сообщил утром и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Уточненные данные о последствиях атаки Юрий Слюсарь опубликовал сегодня днем в своем телеграм-канале.

"К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает", - написал он.

Администрация Неклиновского района сделала в своем телеграм-канале репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, после начала российской военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах было сбито четыре дрона. 1 января в Ростовской области военные обезвредили не менее семи беспилотников.

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