Четыре беспилотника сбито в Ростовской области

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Военные обезвредили четыре дрона в Каменском и Усть-Донецком районах.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны обезвредили четыре беспилотника в Каменском и Усть-Донецком районах минувшей ночью.

"Пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января в Ростовской области было сбито не менее четырех дронов, Один беспилотник над Ростовом-на-Дону был уничтожен утром 31 декабря. 30 декабря в городе Сальск Ростовской области военные сбили два беспилотника.

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