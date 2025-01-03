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06:57, 3 января 2025

Четыре беспилотника сбито в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили четыре дрона в Каменском и Усть-Донецком районах.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, силы противовоздушной обороны обезвредили четыре беспилотника в Каменском и Усть-Донецком районах минувшей ночью.

"Пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января в Ростовской области было сбито не менее четырех дронов, Один беспилотник над Ростовом-на-Дону был уничтожен утром 31 декабря. 30 декабря в городе Сальск Ростовской области военные сбили два беспилотника.

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Автор: "Кавказский узел"

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