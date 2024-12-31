Над Ростовом-на-Дону обезврежен БПЛА

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Один беспилотник уничтожен сегодня утром в небе над Ростовом-на-Дону, разрушений нет.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Минувшей ночью было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны, в том числе 11 - на Кубани.

"Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил в 6.28 мск в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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