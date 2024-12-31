RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:17, 31 декабря 2024

Над Ростовом-на-Дону обезврежен БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один беспилотник уничтожен сегодня утром в небе над Ростовом-на-Дону, разрушений нет.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Минувшей ночью было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны, в том числе 11 - на Кубани.

"Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил в 6.28 мск в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Система оповещения. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10:09, 30 декабря 2024
Жители Сальска указали властям на отсутствие оповещения об атаке дронов
Новошахтинский нефтезавод. Фото: "ВКонтакте" https://vk.com/wall-70187376_6291564
01:42, 30 декабря 2024
Аналитики оценили риски приостановки работы завода нефтепродуктов в Новошахтинске
Денис Ковалев. Фото: администрация МБОУ Екатериновская СОШ – https://vk.com/wall-22885663_258
06:54, 29 декабря 2024
Боец из Ростовской области убит в СВО
04:05, 29 декабря 2024
Доброволец из Миллерово убит на Украине
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s
07:37, 28 декабря 2024
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Экоактивист Денис Матвеев с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.
30 декабря 2024, 22:13
Волонтерам удалось спасти большинство пострадавших от мазута птиц

Нападение на съемочную группу телекомпании "Пирвели". Скриншот видео из Telegram-канала "Новости Грузии" от 07.12.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/20939
30 декабря 2024, 17:40
Число нападений на журналистов в Грузии выросло пятикратно за год

Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Фото: https://minnacinform-chr.ru/ministerstvo/
30 декабря 2024, 15:17
Власти Чечни похвалились активностью бюджетников в соцсетях

Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше