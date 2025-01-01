Ростовская область подверглась атакам беспилотников

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Не менее семи дронов сбито сегодня вечером в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине.Утром 31 декабря беспилотник был уничтожен над Ростовом-на-Дону

1 января в период с 17:30 до 20:00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два над территорией Ростовской области, говорится в сообщении Минобороны РФ. В период с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО над Ростовской областью, по данным ведомства, уничтожены пять БПЛА над территорией Ростовской области.

"Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА - в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать вражескую атаку. Еще два БПЛА уничтожено в районе Таганрога. Предварительно, без пострадавших и последствий на земле", - написал в 21.14 в своем телеграм-канале и.о губернатора области Юрий Слюсарь.

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