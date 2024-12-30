RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:09, 30 декабря 2024

Жители Сальска указали властям на отсутствие оповещения об атаке дронов

Система оповещения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В городе Сальск Ростовской области военные сбили два беспилотника. Местные жители задались в соцсети вопросом, почему власти не включили сигнал тревоги во время атаки дронов.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, 29 декабря в Сальске в результате атаки беспилотника незначительные повреждения получили постройки на территории локомотивного депо – выбиты стекла. Люди не пострадали.

В тот же день Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что возле Сальска сбит еще один дрон. В результате падения его обломков также никто не пострадал, повреждений нет.

Пост об атаке дрона в Сальске 29 декабря опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Сальск Главный – новости Сальска", на который подписаны более 46 тысяч пользователей. На 09.00 мск 30 декабря эта запись набрала 301 отметку с реакцией пользователей и 43 комментария.

"А где средства оповещения?" – задал вопрос Сергей Лопотов. По его сведениям, не было звука сирены во время налета.

"Калаши выдадут и скажут <сбивать> их", – иронично написал Даниил Дёмин.

 "Беспилотник летел со стороны Пролетарска. Почему?" – задалась вопросом Lediya Sergeyeva.

Пост об атаке дронов на Сальск также был 29 декабря размещен во "ВКонтакте" в паблике "Подслухано Сальск", на который подписаны более 43 тысяч пользователей. На 09.00 мск эта публикация набрала 63 отметки с реакцией пользователей и 55 комментариев.

"Люди, хватит сюда все писать. Вы бы лучше обратились к администрации, почему они не включают сирену", – написала Елизавета Барабаш.

"Звукового оповещения населения нет. Ждём ответа от администрации района", – отметил Геннадий Рыбас.

На 09.00 мск на сайте администрации Сальска нет комментариев относительно жалоб местных жителей, что власти не включили сигнал о тревоге во время атаки беспилотников.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 28 декабря силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 17 дронов. 24 декабря в регионе было сбито девять беспилотников, восемь из них, как утверждают местные власти, были обезврежены в Миллерово. 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два – в Астраханской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:48, 30 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
06:27, 30 декабря 2024
Пятеро бойцов с Кубани убиты в военной операции
23:55, 29 декабря 2024
В очереди перед КПП "Верхний Ларс" ожидают проезда почти 1300 машин
22:02, 29 декабря 2024
Очередь из автомобилей скопилась на Кубани перед Крымским мостом
20:58, 29 декабря 2024
Житель Дагестана убит на Украине
18:08, 29 декабря 2024
Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Новошахтинский нефтезавод. Фото: "ВКонтакте" https://vk.com/wall-70187376_6291564
01:42, 30 декабря 2024
Аналитики оценили риски приостановки работы завода нефтепродуктов в Новошахтинске
Денис Ковалев. Фото: администрация МБОУ Екатериновская СОШ – https://vk.com/wall-22885663_258
06:54, 29 декабря 2024
Боец из Ростовской области убит в СВО
04:05, 29 декабря 2024
Доброволец из Миллерово убит на Украине
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s
07:37, 28 декабря 2024
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
Военный в поле. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:43, 28 декабря 2024
Боец из Ростовской области убит в военной операции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше