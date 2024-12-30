Жители Сальска указали властям на отсутствие оповещения об атаке дронов

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В городе Сальск Ростовской области военные сбили два беспилотника. Местные жители задались в соцсети вопросом, почему власти не включили сигнал тревоги во время атаки дронов.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, 29 декабря в Сальске в результате атаки беспилотника незначительные повреждения получили постройки на территории локомотивного депо – выбиты стекла. Люди не пострадали.

В тот же день Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что возле Сальска сбит еще один дрон. В результате падения его обломков также никто не пострадал, повреждений нет.

Пост об атаке дрона в Сальске 29 декабря опубликовал в соцсети "ВКонтакте" паблик "Сальск Главный – новости Сальска", на который подписаны более 46 тысяч пользователей. На 09.00 мск 30 декабря эта запись набрала 301 отметку с реакцией пользователей и 43 комментария.

"А где средства оповещения?" – задал вопрос Сергей Лопотов. По его сведениям, не было звука сирены во время налета.

"Калаши выдадут и скажут <сбивать> их", – иронично написал Даниил Дёмин.

"Беспилотник летел со стороны Пролетарска. Почему?" – задалась вопросом Lediya Sergeyeva.

Пост об атаке дронов на Сальск также был 29 декабря размещен во "ВКонтакте" в паблике "Подслухано Сальск", на который подписаны более 43 тысяч пользователей. На 09.00 мск эта публикация набрала 63 отметки с реакцией пользователей и 55 комментариев.

"Люди, хватит сюда все писать. Вы бы лучше обратились к администрации, почему они не включают сирену", – написала Елизавета Барабаш.

"Звукового оповещения населения нет. Ждём ответа от администрации района", – отметил Геннадий Рыбас.

На 09.00 мск на сайте администрации Сальска нет комментариев относительно жалоб местных жителей, что власти не включили сигнал о тревоге во время атаки беспилотников.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 28 декабря силы противовоздушной обороны обезвредили в Ростовской области 17 дронов. 24 декабря в регионе было сбито девять беспилотников, восемь из них, как утверждают местные власти, были обезврежены в Миллерово. 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два – в Астраханской области.

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