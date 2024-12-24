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00:42, 24 декабря 2024

Девять беспилотников сбиты над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В небе над Ростовской областью сбиты, по данным Минобороны России, девять беспилотников. Восемь из них, как утверждают местные власти, сбиты над Миллерово.

Как писал "Кавказский узел", ночью 22 декабря военные сбили восемь дронов в Ростовской области. 19 декабря в результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов возник пожар.

С начала российской операции на Украине регулярно подвергаются воздушным атакам территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников, а 9 декабря три дрона обезвредили в Ростовской области и два в Астраханской.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вечером 23 декабря сообщил в своем телеграм-канале о воздушной атаке в регионе. В районе Миллерово сбиты восемь беспилотников.

По словам Слюсаря, пострадавших нет, данные о последствиях на земле уточняются. При этом он отметил, что "системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку".

Чуть позже министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над Ростовской областью было сбито девять украинских беспилотников за 40 минут. О каких-либо последствия атаки ведомство не сообщило, информирует РИА "Новости".

Минобороны также сообщило, что около 22.00 мск 23 декабря над акваторией Азовского моря сбиты два украинских беспилотника.

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Автор: "Кавказский узел"

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