Дома повреждены в Ростовской области после падения обломков беспилотников

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В Таганроге и Неклиновском районе получили повреждения дома и автомобили после падения беспилотников, сообщения о нанесенном ущербе поступили от владельцев минимум четырех домохозяйств.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Миллеровском и Усть-Донецком районах Ростовской области была отражена атака беспилотников.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале о повреждениях после падения обломком беспилотников в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района.

По его словам, в указанных населенных пунктах повреждены жилые дома: разбиты окна, посечены кровля и стены. Также получили повреждения автомобили. По данным на 02.26 в службу 112 поступили обращения по поводу ущерба от жителей четырех домохозяйств. "К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь", - написал Слюсарь.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области были сбиты четыре дрона.

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