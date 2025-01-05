Беспилотники сбиты на севере Ростовской области

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В Миллеровском и Усть-Донецком районах Ростовской области отражена атака беспилотников.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале об атаке беспилотников на севере региона.

По словам Слюсаря, беспилотники уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. "По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - написал он.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале. Он попросила горожан сохранять спокойствие и следить за оповещениями. "По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала Камбулова.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области были сбиты четыре дрона.

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