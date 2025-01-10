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07:35, 10 января 2025

Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов

Атака БПЛА. Скриншот из видео: https://t.me/c/1754252633/127268

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в селах Ростовской области повреждены жилые дома и школа, на одном из предприятий произошел пожар.

Как писал "Кавказский узел", после начала российской военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января в результате атаки в Неклиновском районе был ранен ребенок.

В Ростовской области сегодня уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 беспилотников, сообщил в 05.24 мск в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

По его данным, в хуторе Крюков Куйбышевского района повреждены несколько строений. "На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе", - написал чиновник.

В селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки возник пожар в частном доме. "Загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия", - сообщил глава региона, добавив, что, по оперативной информации, раненых нет.

По состоянию на 07.34 мск, Юрий Слюсарь не опубликовал в своем телеграм-канале новую информацию о последствиях атаки.

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Автор: "Кавказский узел"

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