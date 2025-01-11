Житель села в Ростовской области госпитализирован после атаки дрона

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В ростовскую больницу скорой помощи госпитализирован житель села Чалтырь, пострадавший в результате атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 января в результате атаки беспилотников семь домов и школа были повреждены в хуторе Крюков Куйбышевского района. В селе Чалтырь Мясниковского района возник пожар в частном доме, а в селе Крым – пожар на территории производственного предприятия. По оперативной информации, раненых нет, сообщил утром 10 января и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

В результате атаки беспилотника и возникшего пожара повреждено частное домовладение в Мясниковском районе, там один человек получил травмы, сообщил сегодня в 18.23 мск в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Один из жильцов получил травмы и госпитализирован в ростовскую БСМП, ему оказывают помощь", - написал он.

Чиновник отметил, что побывал "на месте падения БПЛА" в Куйбышевском районе. "Жизненно важные коммуникации здесь не пострадали. Восстановить дома можно, и сделать это нужно в кратчайшие сроки, чтобы люди могли вернуться в собственное жилье. Главная проблема — сильно поврежденная крыша, которая может обрушиться. Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову и главе района Алексею Голосовскому вместе со специалистами МЧС оперативно вывезти имущество жильцов для сохранности и провести оценку необходимых работ", - говорится в публикации.

Средства на ремонт выделим из резервного фонда

Власти региона обеспечат выплаты всем пострадавшим и в Куйбышевском районе, и в Мясниковском, пообещал губернатор. "Отдельно поручил министрам образования и культуры в кратчайшие сроки оценить затраты на восстановление местной школы и дома культуры. Средства на ремонт выделим из резервного фонда", - написал он.

В селе Чалтырь пожар уничтожил жилой дом и три легковых автомобиля, а в селе Крым сгорел склад готовой продукции на предприятии площадью 2000 кв.м, сообщил вечером 10 января в своем телеграм-канале глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

"На места происшествий незамедлительно выехали члены районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, спасатели, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовой службы и представители по обслуживанию электросетей. Для оказания всесторонней помощи организации Чалтырского и Крымского сельских поселений направили на места происшествий спецтехнику. Все службы отработали в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки", - отчитался он.

Чиновник добавил, что администрация района ввела режим чрезвычайной ситуации "в границах поврежденных объектов". При этом в телеграм-канале главы района нет информации о пострадавшем сельчанине.

Напомним, после начала российской военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 5 января в результате атаки в Неклиновском районе был ранен ребенок.

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