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06:58, 14 января 2025

Ростовская область подверглась атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском и Тарасовском районах сегодня ночью военные обезвредили 14 дронов.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью в регионе силы противовоздушной обороны обезвредили 14 беспилотников.

Дроны сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января в результате атаки дрона в Ростовской области ранения получил один человек. 10 января в результате атаки беспилотников семь домов и школа были повреждены в хуторе Крюков Куйбышевского района. В селе Чалтырь Мясниковского района возник пожар в частном доме, а в селе Крым – пожар на территории производственного предприятия.

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Автор: "Кавказский узел"

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