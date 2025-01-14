Ростовская область подверглась атаке беспилотников

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В Миллеровском и Тарасовском районах сегодня ночью военные обезвредили 14 дронов.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, сегодня ночью в регионе силы противовоздушной обороны обезвредили 14 беспилотников.

Дроны сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января в результате атаки дрона в Ростовской области ранения получил один человек. 10 января в результате атаки беспилотников семь домов и школа были повреждены в хуторе Крюков Куйбышевского района. В селе Чалтырь Мясниковского района возник пожар в частном доме, а в селе Крым – пожар на территории производственного предприятия.

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