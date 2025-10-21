Приостановлена работа четырех аэропортов юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация для обеспечения безопасности ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда, Краснодара, Геленджика и Сочи.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 18 октября в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Сняты они были только утром следующего дня.

Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу нескольких аэропортов юга России. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Около 23.00 мск 20 октября была приостановлена работа волгоградского аэропорта, в сообщении, как и ранее, указывается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Буквально через час приостановил работу аэропорт Краснодара (Пашковский), а спустя еще час - аэропорт Геленджика. Наконец около 02.00 мск сегодня были введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи.

Напомним, что сегодня ночью в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека, одному помощь оказали на месте, второго госпитализировали. В Батайске частично разрушена стена многоэтажного дома на Западном шоссе, эвакуированы 20 человек.