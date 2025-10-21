×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:36, 21 октября 2025

Приостановлена работа четырех аэропортов юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация для обеспечения безопасности ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда, Краснодара, Геленджика и Сочи.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 18 октября в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Сняты они были только утром следующего дня.

Росавиация ввела временные ограничения на работу сразу нескольких аэропортов юга России. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Около 23.00 мск 20 октября была приостановлена работа волгоградского аэропорта, в сообщении, как и ранее, указывается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Буквально через час приостановил работу аэропорт Краснодара (Пашковский), а спустя еще час - аэропорт Геленджика. Наконец около 02.00 мск сегодня были введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи.

Напомним, что сегодня ночью в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека, одному помощь оказали на месте, второго госпитализировали. В Батайске частично разрушена стена многоэтажного дома на Западном шоссе, эвакуированы 20 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:37, 21 октября 2025
Двое ростовчан пострадали во время атаки беспилотников
22:11, 20 октября 2025
Водители большегрузов перекрыли проезд на всех трех армяно-грузинских КПП
20:18, 20 октября 2025
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
17:22, 20 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:04, 20 октября 2025
1
 Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой
09:04, 20 октября 2025
Офицер из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 17 октября 2025
Конфискация отелей Marton стала прецедентом для туристической отрасли юга России
22:52, 16 октября 2025
Совет судей утвердил отставку Виктора Момотова
Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фото: @marton1881, Пресс-служба Совета Федерации России
17:59, 14 октября 2025
Суд в Москве конфисковал имущество Момотова и Марченко
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
02:40, 13 октября 2025
Введены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Краснодара
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
20 октября 2025, 21:34
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

Задержание мэра Гюмри. 20 октября 2025 г. Скриншот видео armenpress / Telegram
20 октября 2025, 18:34
На акции в поддержку мэра Гюмри задержаны 23 человека

Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925
20 октября 2025, 15:52
Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Объявление о поиске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото "Кавказского Узла"
20 октября 2025, 12:04
Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше