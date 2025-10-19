Аэропорт Волгограда возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропорту Волгограда сняты ограничения, введенные из-за небезопасности полетов. По данным Минобороны, в Волгоградской области сбит один беспилотник, еще пять - в Ростовской.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 18 октября в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и вылет рейсов, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета", - написал он.

С 23:00 18 октября до 7:00 перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотников, в том числе пять в Ростовской области и один в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Самарской, Саратовской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и в Крыму.

Напомним, минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском, сообщил ранее губернатор Юрий Слюсарь.

"Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен", - написал он.