Атака беспилотников зафиксирована в четырех районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 октября беспилотник был уничтожен в Боковском районе Ростовской области.

Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен", - написал он.

Напомним, в ночь на 17 октября военные перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 беспилотников.

9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.