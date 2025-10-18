Беспилотник сбит в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные сбили в Боковском районе беспилотник, раненых нет, сообщил губернатор Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 октября военные перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 беспилотников.
По данным военных, беспилотник уничтожен в Боковском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в 05.35 мск.
Напомним, 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.
