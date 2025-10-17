×

08:50, 17 октября 2025

Над Ростовской областью сбиты 13 беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью силы ПВО обезвредили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 13 из них были сбиты в Ростовской области, еще шесть - над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области ночью силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.

По данным Минобороны России, в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехватили в небе над регионами страны 61 БПЛА. При этом 13 дронов были обезврежены над Ростовской областью, еще шесть - над акваторией Черного моря. 

Также беспилотники сбиты в Крыму, Брянской, Тульской, Курской областях и в Московском регионе, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним также, ночью что силы ПВО отражали атаку беспилотников и ракетную атаку в Сочи. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи до утра был закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара также вводились дополнительные ограничения.

