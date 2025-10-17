Над Ростовской областью сбиты 13 беспилотников

Минувшей ночью силы ПВО обезвредили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 13 из них были сбиты в Ростовской области, еще шесть - над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области ночью силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.

По данным Минобороны России, в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехватили в небе над регионами страны 61 БПЛА. При этом 13 дронов были обезврежены над Ростовской областью, еще шесть - над акваторией Черного моря.

Также беспилотники сбиты в Крыму, Брянской, Тульской, Курской областях и в Московском регионе, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним также, ночью что силы ПВО отражали атаку беспилотников и ракетную атаку в Сочи. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи до утра был закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара также вводились дополнительные ограничения.