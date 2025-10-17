В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны сегодня ночью перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.

Как писал "Кавказский узел", что ночью силы ПВО также отражали атаку беспилотников на Сочи. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения.

О том, что в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах сбиты беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, среди людей пострадавших нет.

"В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье№, - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в 5.23 мск.

Напомним, что в ночь на 16 октября налет дронов был зафиксирован на севере Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.