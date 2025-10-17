Жители Сочи сообщили о взрывах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи, заявил мэр города, жители слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения.

Как писал "Кавказский узел", ночью 13 сентября были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, а затем – в аэропортах Астрахани и Краснодара. Утром ограничения были сняты.

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на Сочи мэр города Андрей Прошунин объявил в 2.15 мск сегодня. Чиновник напомнил жителям о мерах безопасности, призвав их воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО.

Позднее, в 3.04 мск, Прошунин сообщил, что система ПВО в Сочи отражает атаку беспилотников. “Все службы приведены в состояние максимальной готовности (...) Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления”, - написал он в своем Telegram-канале.

Жители города сообщили, что “слышали около трех взрывов над Адлером” и звуки пролета беспилотников, которые “появлялись со стороны Абхазии”, пишет SHOT. В городе также слышно сирену, отмечает ASTRA (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Росавиация в 2.46 мск ввела временные ограничения в аэропорту Сочи, прием и отправка самолетов прекращены, сообщил сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, задерживается вылет рейса в Бахрейн, который был запланирован на 2.55 мск.

За два часа до этого, в 0.30 мск, Кореняко сообщил, что дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, который с середины сентября возобновил работу с ограничениями. Согласно этим ограничениям, полеты гражданских самолетов в Краснодаре выполняются только с 9.00 до 19.00 мск, поздним вечером и ночью пассажирские рейсы не выполняются.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.