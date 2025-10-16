Налет БПЛА привел к пожару на подстанции в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Власти рапортовали об отсутствии пострадавших в результате налета беспилотников в Волгоградской и Ростовской областях.
Как писал "Кавказский узел", Росавиация сняла ограничения в работе аэропорта Волгограда, который ранее остановил прием и отправку рейсов.
Минувшей ночью на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области произошла массированная атака беспилотников. "В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами", - приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в телеграм-канале администрации региона.
По информации Бочарова, специалисты восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.
Налет дронов также зафиксирован на севере Ростовской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
"(Уничтожены) БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах", - сообщил Слюсарь. Он отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.