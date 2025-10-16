Ограничения в аэропорту Волгограда отменены

Росавиация сняла ограничения в работе аэропорта Волгограда, который ранее остановил прием и отправку рейсов.

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Волгограда ночью 15 октября, утром они были сняты. Во время атаки беспилотников в поселке Кирова Светлоярского района были повреждены четыре частных дома. Поздно вечером 15 октября Росавиация вновь закрыла волгоградский аэропорт.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Ограничения на работу волгоградского аэропорта отменены с 3.02 мск сегодня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. “Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов”, - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, отмененных рейсов за время действия ограничений не было, также нет задержанных рейсов на прилет. На вылет задерживаются рейсы в Дубай и Калининград, которые планировались к отправке еще до полуночи, а также рейс в Анталью, который по расписанию должен был вылететь в 1.50 мск сегодня.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.