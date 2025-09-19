Пользователи соцсетей резко отреагировали на слова Путина о переименовании Волгограда

Негативную реакцию пользователей, позиционирующих себя как жители Волгограда, вызвало обещание президента России подумать над переименованием города в Сталинград.

Как писал "Кавказский узел", городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

В Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом Путин сказал на встрече с лидерами думских фракций 18 сентября, сообщает РБК. Президент считает, что решение о переименовании должны принимать местные жители, но призвал деполитизировать роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

Он напомнил о репрессиях, заявив, что эту проблему "нельзя выхолащивать, страна не должна забывать". "Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", — убежден Путин.

Волгоград получил формальное добро на инициирование референдума по поводу переименования. На предстоящих в сентябре 2026 года выборах в Госдуму такой референдум поможет заметно поднять явку избирателей, считает политический обозреватель, редактор "ФедералПресс" по Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам Андрей Гусий.

"Волгоградская область получила очередной шанс не провалить явку на выборах в Госдуму. Референдум? Ждем обращения общественников к губернатору", — цитирует слова Гусия издание "Блокнот-Волгоград".

С просьбой вернуть городу прежнее название в мае 2025 года к президенту обращалось движение "Ветераны России". Они также просили создать в городе "патриотический кластер", который мог бы позиционировать город как "главный символ победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны", напомнил "Коммерсант".

Процедура переименования Волгограда в Сталинград предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять "только федеральный центр", поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Больше некуда потратить бюджетные деньги"

Слова Путина вызвали в основном критику пользователей из Волгограда, оставивших свои комментарии в Instagram*-паблике volgograd_online, насчитывающем 12,1 тысячи подписчиков. Публикация о возможном переименовании города на 16.00 мск набрала 110 комментариев.

"Мне 60 лет, я родилась и выросла в Волгограде. Всё, что связано с ВОВ, мы помним и чтим память героев, и никогда не забудем, но название города оставьте уже в покое. Самое интересное, что за переименование, как правило ратуют люди, не живущие в Волгограде, по какому праву? Жители города в большинстве своём против", - отметила пользовательница с ником lebonda06095.

"Я родилась и выросла в Волгограде. Мне 35, и я за возвращение легендарного имени Сталинград", - возразила ей meinerien.

"Правильно сказал, жители решают. Был (опрос), большинство жителей (высказались) против, хватит уже решать все без людей! Такое чувство, что жители бесправны, от слова совсем!" - возмутилась tamara_34.

В начале 2023 года против переименования Волгограда в Сталинград высказались 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

"Да успокойтесь. Никто нас не будет спрашивать. Просто в одно прекрасное утро мы проснёмся в Сталинграде", - поделился своим мнением читатель mikhafin.

"Если будет честное голосование, то Волгоград оставят. А если не оставят, то тут все ясно. Мнение горожан никого не интересует", - отметила ekaterina__tkachenko.

"Какой Сталинград! Историю читайте - с 1589 до 1925 был Царицын, а Сталинград - с 1925 по 1961. Оставьте Волгоград в покое!" - провел исторический экскурс пользователь с ником foto_chernokalskaya.

Читатели телеграм-канала издания V1.ru, насчитывающего 133,5 тысячи подписчиков, обратили внимание на нерешенные коммунальные проблемы города. Пост с обсуждением слов Путина собрал на 16.00 мск 26,6 тысячи просмотров.

"Больше некуда потратить бюджетные деньги, все остальное в городе работает идеально", - отметил пользователь с ником Igor.

"Других проблем не осталось. Собак на улицах нет, дороги и дворы в порядке. Теперь осталось и о переименовании подумать", - поддержала его oksana Kuzmenko.

"Все лучшее - жителям нового Сталинграда, а именно: плохая мобильная связь, сомнительные цены на проезд в общественном транспорте, сомнительные коммунальные хозяйства, дроны-беспризорники, дикие орды собак, одноразовые дороги, (торговые центры) растут как грибы и, конечно же, на каждом доме прикольные граффити-надписи наркошопов", - иронизировал Vladislav K.

"Лучше бы рассмотрели вопрос о возврате нашего часового пояса", - считает Наталья Алиева.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".