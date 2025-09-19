×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:40, 19 сентября 2025

Пользователи соцсетей резко отреагировали на слова Путина о переименовании Волгограда

Указатель "Сталинград". Фото: пресс-служба администрации Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Негативную реакцию пользователей, позиционирующих себя как жители Волгограда, вызвало обещание президента России подумать над переименованием города в Сталинград.

Как писал "Кавказский узел", городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

В Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. 

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом Путин сказал на встрече с лидерами думских фракций 18 сентября, сообщает РБК. Президент считает, что решение о переименовании должны принимать местные жители, но призвал деполитизировать роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

Он напомнил о репрессиях, заявив, что эту проблему "нельзя выхолащивать, страна не должна забывать". "Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", — убежден Путин.

Волгоград получил формальное добро на инициирование референдума по поводу переименования. На предстоящих в сентябре 2026 года выборах в Госдуму такой референдум поможет заметно поднять явку избирателей, считает политический обозреватель, редактор "ФедералПресс" по Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам Андрей Гусий.

"Волгоградская область получила очередной шанс не провалить явку на выборах в Госдуму. Референдум? Ждем обращения общественников к губернатору", — цитирует слова Гусия издание "Блокнот-Волгоград".

С просьбой вернуть городу прежнее название в мае 2025 года к президенту обращалось движение "Ветераны России". Они также просили создать в городе "патриотический кластер", который мог бы позиционировать город как "главный символ победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны", напомнил "Коммерсант". 

Процедура переименования Волгограда в Сталинград предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять "только федеральный центр", поскольку переименования административных центров регионов России, согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов", "осуществляются федеральными законами", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Больше некуда потратить бюджетные деньги"

Слова Путина вызвали в основном критику пользователей из Волгограда, оставивших свои комментарии в Instagram*-паблике volgograd_online, насчитывающем  12,1 тысячи подписчиков. Публикация о возможном переименовании города на 16.00 мск набрала 110 комментариев.

"Мне 60 лет, я родилась и выросла в Волгограде. Всё, что связано с ВОВ, мы помним и чтим память героев, и никогда не забудем, но название города оставьте уже в покое. Самое интересное, что за переименование, как правило ратуют люди, не живущие в Волгограде, по какому праву? Жители города в большинстве своём против", - отметила пользовательница с ником lebonda06095.

"Я родилась и выросла в Волгограде. Мне 35, и я за возвращение легендарного имени Сталинград", - возразила ей meinerien.

"Правильно сказал, жители решают. Был (опрос), большинство жителей (высказались) против, хватит уже решать все без людей! Такое чувство, что жители бесправны, от слова совсем!" - возмутилась tamara_34.

В начале 2023 года против переименования Волгограда в Сталинград высказались 67% горожан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. 

"Да успокойтесь. Никто нас не будет спрашивать. Просто в одно прекрасное утро мы проснёмся в Сталинграде", - поделился своим мнением читатель mikhafin.

"Если будет честное голосование, то Волгоград оставят. А если не оставят, то тут все ясно. Мнение горожан никого не интересует", - отметила ekaterina__tkachenko.

"Какой Сталинград! Историю читайте - с 1589 до 1925 был Царицын, а Сталинград - с 1925 по 1961. Оставьте Волгоград в покое!" - провел исторический экскурс пользователь с ником foto_chernokalskaya.

Читатели телеграм-канала издания V1.ru, насчитывающего 133,5 тысячи подписчиков, обратили внимание на нерешенные коммунальные проблемы города. Пост с обсуждением слов Путина собрал на 16.00 мск 26,6 тысячи просмотров.

"Больше некуда потратить бюджетные деньги, все остальное в городе работает идеально", - отметил пользователь с ником Igor.

"Других проблем не осталось. Собак на улицах нет, дороги и дворы в порядке. Теперь осталось и о переименовании подумать", - поддержала его oksana Kuzmenko.

"Все лучшее - жителям нового Сталинграда, а именно: плохая мобильная связь, сомнительные цены на проезд в общественном транспорте, сомнительные коммунальные хозяйства, дроны-беспризорники, дикие орды собак, одноразовые дороги, (торговые центры) растут как грибы и, конечно же, на каждом доме прикольные граффити-надписи наркошопов", - иронизировал Vladislav K.

"Лучше бы рассмотрели вопрос о возврате нашего часового пояса", - считает Наталья Алиева.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:57, 19 сентября 2025
Боец из Элисты убит в военной операции
19:29, 19 сентября 2025
Генпрокуратуру попросили проверить интервью Пугачевой на призывы к терроризму
18:22, 19 сентября 2025
Боец из Ингушетии убит на Украине
17:42, 19 сентября 2025
Жителя Ставрополья будут судить за публичное оправдание терроризма
12:46, 19 сентября 2025
Три бойца из Волгоградской области убиты в военной операции
03:56, 19 сентября 2025
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
Все события дня
Новости
Задержание Александра Пономарева. Кадр оперативного видео УФСБ по Волгоградской области.
20:36, 19 сентября 2025
Житель Котово получил срок за оправдание теракта в Дагестане
Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:54, 18 сентября 2025
Росавиация временно закрыла аэропорт Волгограда
03:05, 17 сентября 2025
Конфискованы активы бывшего главы Верховного суда Адыгеи
Избирательный участок. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
23:53, 16 сентября 2025
Предсказуемость и формализм стали главными чертами выборов в Волгоградской области
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Затопленные улицы Махачкалы. 19 сентября 2024 г. Фото: https://t.me/chernovik_news/4721
19 сентября 2025, 19:19
Махачкала встала в пробках на фоне затопленных улиц

Владимир Севриновский. Фото: https://memorialcenter.org/
19 сентября 2025, 17:52
Суд оценил в тысячу рублей моральный вред за задержание Севриновского в Махачкале

Фасад школы в селе Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района. 17 сентября 2025 г. Скриншот видео https://news-dagestan.ru/society/2025/09/17/43880.html
19 сентября 2025, 13:46
Дагестанские сельчане пожаловались на состояние школы

Адам Кадыров. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/
19 сентября 2025, 10:46
Адам Кадыров будет курировать сбор налогов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше