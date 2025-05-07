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02:36, 7 мая 2025

Юристы объяснили механизм переименования Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума. 

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. 29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. 

Поводом вновь заговорить о переименовании города стала оговорка курсантки Регины Султановой, которая присутствовала 30 апреля на встрече Путина с участниками марафона "Знание. Первые". Султанова, которая обозначена в списке участников встречи на сайте Кремля как активистка провластных организаций (Волгоградской областной общественной организации «Дом дружбы» и центра “Воин”), поблагодарила Путина за то, что он “переименовал город”. Поправив ее, Путин спросил: “А вы считаете, что и город надо бы переименовать?”. “Да, потому что все-таки это связано с глубокой историей. От всего населения (говорю), мы были бы очень рады”, - заявила активистка. Другая участница форума заявила, что присоединяется к словам Султановой “как волгоградка”, следует из видео диалога, опубликованного ТАСС. Путин пообещал “подумать” над предложением, отметив, что хотел бы выяснить мнение большинства горожан. 

Окончательное решение о переименовании города Волгограда в Сталинград может принять “только федеральный центр”, поскольку переименования административных центров регионов России, согласно Федеральному закону "О наименованиях географических объектов", “осуществляются федеральными законами”, указал эксперт в области международного права Роман Мельниченко. 

“Сама процедура переименования города Волгограда достаточно сложна и содержит в себе, общей сложности, семь этапов”, - сказал Роман Мельниченко корреспонденту “Кавказского узла”. По словам юриста, процедура специально была определена таким образом, чтобы “сделать переименование максимально сложным”. 

Процесс начинается с обращения о переименовании, которое вносится вместе с пакетом необходимых документов в Волгоградскую облдуму, - “кем угодно, достаточно, например, двух граждан РФ”. Затем следует проверка обращения и пакета документов профильным комитетом Волгоградской облдумы, после нее - заключение губернатора по предложению, далее - постановление Волгоградской облдумы о референдуме. Далее проводится областной референдум, “на котором более половины участников должны проголосовать за переименование”, пояснил Мельниченко. 

“Затем Волгоградская облдума одобряет, - если его поддержали более 50% участников референдума, - или отклоняет предложение о переименовании. И заканчивается процесс переименованием, которое оформляется федеральным законом, но предложение также может быть отклонено на этом этапе”, - указал эксперт, сославшись на ФЗ "О наименованиях географических объектов" и закон Волгоградской области "Об административно-территориальном устройстве".

Инициативу переименовать любой географический объект в России могут выдвинуть как органы федеральной власти, так и общественные объединения, юридические лица и даже любой гражданин страны, указал юрист Сергей Иващенко со ссылкой на тот же федеральный закон о наименованиях. Он уточнил, что понятие “географического объекта” включает в себя как населенные пункты, аэропорты и станции, так и природные объекты. 

“Волгоград не является городом федерального значения, его значение областное. Его переименование будет осуществляться по представлению законодательного органа государственной власти субъекта, то есть Волгоградской областной думы. Но сначала формируется само предложение о переименовании города, затем проходит большая работа экспертов и чиновников, которым нужно обосновать это предложение и рассчитать финансовые затраты, которые неминуемо за этим последуют. Пакет документов передается на согласование в областную думу. Федеральный закон, нужно заметить, не регулирует вопросы оформления этих документов, тут свобода творчества”, - пояснил Иващенко.

Он отметил, что финансирование работ по переименованию Волгограда ляжет на областной бюджет, если инициатива о переименовании “выйдет из недр областной думы”, - но если та же инициатива будет исходить от органов федеральной власти, все последующие расходы будут компенсированы из федерального бюджета. По оценкам некоторых экспертов, (один из них - экономист Игорь Бельских), “минимальная планка” расходов, связанных с переименованием Волгограда может составить два миллиарда рублей, добавил Иващенко. 

Процесс переименование города, по словам юриста, закончится после внесения нового топонима в Государственный каталог географических названий. “Отмечу, что в случае нарушения законодательства о наименованиях географических объектов, а именно нарушений правил присвоения или употребления наименований географических объектов, может последовать административное наказание в виде административного штрафа - на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей”, - сослался он на статью 19.10. КоАП РФ. 

Эксперт подчеркнул, что закон позволяет также обойтись без проведения референдума, ограничившись “волеизъявлением либо президента, либо иных государственных мужей”. Иващенко также отметил, что инициатива проведения референдума “не может быть выдвинута и референдум не может назначаться и проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории страны” (статья 7 Федерального конституционного закона N5-ФКЗ "О референдуме РФ"), - и хотя сейчас в Волгоградской области военное или чрезвычайное положение не введено, такое условие в будущем не исключено. 

“Ситуация в стране так быстро меняется, что могут быть введены режимы, которые исключат возможность реализации процесса переименования Волгограда. Поэтому федеральные власти и не спешат с этим переименованием, хотя, судя по выступлениям многих власть предержащих, такая идея им симпатична”, - предположил Сергей Иващенко.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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