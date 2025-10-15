×

Главная   /   Лента новостей
06:42, 15 октября 2025

Дома жителей Волгоградской области повреждены при атаке беспилотников

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре частных дома повреждены в поселке Волгоградской области в результате атаки беспилотников. Атака дронов зафиксирована и в четырех районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный дом.

БПЛА. Иллюстрация создана
01:55 14.10.2025
Оповещения о беспилотной опасности стали рутиной для волгоградцев
Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили местные жители.

В Волгоградской области минувшей ночью "в результате падения обломков БПЛА" в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения, сообщает в своем телеграм-канале администрация региона. "Пострадавших нет", - отмечается в публикации.

В Ростовской области военные минувшей ночью "отразили массированную воздушную атаку", уничтожив и перехватив беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он, не уточнив число сбитых дронов.

Напомним, 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.

Автор: "Кавказский узел"

