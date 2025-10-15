Дома жителей Волгоградской области повреждены при атаке беспилотников
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Четыре частных дома повреждены в поселке Волгоградской области в результате атаки беспилотников. Атака дронов зафиксирована и в четырех районах Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный дом.
В Волгоградской области минувшей ночью "в результате падения обломков БПЛА" в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения, сообщает в своем телеграм-канале администрация региона. "Пострадавших нет", - отмечается в публикации.
В Ростовской области военные минувшей ночью "отразили массированную воздушную атаку", уничтожив и перехватив беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он, не уточнив число сбитых дронов.
Напомним, 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.
