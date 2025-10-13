×

01:41, 13 октября 2025

Два жителя Ростовской области ранены осколками БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотник упал на частный дом в Белой Калитве, два человека получили осколочные ранения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября средства ПВО сбили над территорией Ростовской области шесть беспилотников самолетного типа.

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки беспилотников,

Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом,  сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь. Расчеты пожарных тушат огонь. 

Автор: "Кавказский узел"

