Два жителя Ростовской области ранены осколками БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотник упал на частный дом в Белой Калитве, два человека получили осколочные ранения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября средства ПВО сбили над территорией Ростовской области шесть беспилотников самолетного типа.

В Ростовской области идет отражение воздушной атаки беспилотников,

Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь. Расчеты пожарных тушат огонь.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.