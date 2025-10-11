Шесть БПЛА сбито над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Средства ПВО сбили над территорией Ростовской области шесть беспилотников самолетного типа.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября были сбиты три беспилотника в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, повреждены стекла, фасады и кровля в нескольких домах и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации сообщила в своем телеграм канале, что в период с 20.00 до 23.00 мск 10 октября перехвачено и уничтожено средствами ПО шесть беспилотников.

Указанные БПЛА относятся к самолетному типу, они летели со стороны Украины, уточняется в сообщении ведомства.

