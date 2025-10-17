Сочи подвергся ракетной атаке
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Сочи силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на город-курорт.
"Кавказский узел" писал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на Сочи. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения.
О том, что в Сочи отражается ракетная атака, сообщил в 4.55 в своем телеграм-канале мэр курорта Андрей Прошунин.
"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, - написал он. - Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления".
Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.
В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.
Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.