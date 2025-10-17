Росавиация открыла аэропорты Сочи и Краснодара

Введенные ночью ограничения на работу аэропортов в Сочи и Краснодаре сняты.

"Кавказский узел" писал, что силы ПВО сегодня ночью отразили в Сочи атаку беспилотников и ракетную атаку. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи был закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения.

Ранним утром в аэропортах Сочи и Краснодара ("Пашковский") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил представитель Росавиации Артем Кореняко в 6.18 мск в своем телеграм-канале.

За время действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс в Сочи.

Напомним, что ночью 13 сентября были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, а затем – в аэропортах Астрахани и Краснодара. Утром ограничения были сняты.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.