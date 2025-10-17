×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:11, 17 октября 2025

Росавиация открыла аэропорты Сочи и Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Введенные ночью ограничения на работу аэропортов в Сочи и Краснодаре сняты.

"Кавказский узел" писал, что силы ПВО сегодня ночью отразили в Сочи атаку беспилотников и ракетную атаку. Жители курорта слышали сирену и взрывы. Аэропорт Сочи был закрыт для самолетов, в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения.

Ранним утром в аэропортах Сочи и Краснодара ("Пашковский") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил представитель Росавиации Артем Кореняко в 6.18 мск в своем телеграм-канале.

За время действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс в Сочи.

Напомним, что ночью 13 сентября были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, а затем – в аэропортах Астрахани и Краснодара. Утром ограничения были сняты.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:48, 17 октября 2025
В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА
04:58, 17 октября 2025
Сочи подвергся ракетной атаке
00:47, 17 октября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
22:18, 16 октября 2025
Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет
22:10, 16 октября 2025
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами
21:21, 16 октября 2025
Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО
Все события дня
Новости
Ракетная атака. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:58, 17 октября 2025
Сочи подвергся ракетной атаке
03:52, 17 октября 2025
Жители Сочи сообщили о взрывах
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 17 октября 2025
Конфискация отелей Marton стала прецедентом для туристической отрасли юга России
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 17 октября 2025
Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя
22:52, 16 октября 2025
Совет судей утвердил отставку Виктора Момотова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
17 октября 2025, 01:46
Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя

Александр Кочубаев. Скриншот фото "Арменпресс" от 16.10.25, https://t.me/armenpress/89035
16 октября 2025, 22:38
Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване

16 октября 2025, 21:06
ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

Похороны Инала Джабиева. Фото: http://alaniainform.org/
16 октября 2025, 18:14
Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше